Miedo en El Médano por una oleada de robos

Los que no tienen ningún problema de accesibilidad a las viviendas, son los ladrones que tienen amedrentados a unos vecinos del sur de Tenerife. Después de multitud de robos, inseguridad en la zona y mucha preocupación, no les ha quedado otra que contratar por su propia cuenta un servicio de seguridad. Cada vecino aporta una cantidad de dinero para sufragar los gastos, les cuesta un dinero al mes pero aseguran que ahora estarán más seguros.

Sin luz en las calles y víctimas de continuos robos, con esta situación se enfrentan a diario los vecinos de esta urbanización de El Médano en el sur de Tenerife. Hace unos años compraron esta viviendas a pie de playa pero nada les hacía prever lo que pasaría después. Ellos mismos han tenido que buscar soluciones contratando vigilancia nocturna porque el ayuntamiento y la promotora que construyó la urbanización no les han dado respuesta.La ladrones se han llevado hasta las letras que dan nombre a la urbanización. Denuncian el abandono de esta zona turística del municipio y el peligro que entraña para las peatones por la falta de luz en la zona.