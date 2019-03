En 9 meses se realizaron más de 8 mil operaciones quirúrgicas de tarde

Más de 8.800 operaciones quirúrgicas y casi 41 mil pruebas diagnósticas se han realizado en Canarias sólo en los 9 primeros meses de 2011 y sólo en los programas de tarde. Unos datos que ha puesto de manifiesto hoy el PP en una comisión de Sanidad en la que preguntaron a la consejera cómo mantiene el argumento de que no van a aumentar las listas de espera con el cierre de quirófanos en horario de tardeLa consejera se ha defendido asegurando que no se trata de una suspensión de programa sino de una restricción y que, en modo alguno esto supone cerrar quirófanosHa negado que haya aparatos que no se usen y ha justificado que las listas no disminuirán porque se optimizan recursos de mañana, algo que también le ha criticado Nueva CanariasEl partido socialista defiende que hay que mantener los puestos de trabajo de los profesionales de la sanidad y que el problema radica en un modelo injustoDesde la consejería justifican el aumento de la jornada laboral para el personal de sanidad por ser medidas de austeridad en tiempos de crisis que aumenten la productividad.