La mejor tortilla "con papa canaria"

el ragalo fue su peso en papas antiguas canarias

Cocinar la mejor tortilla del país. Duro reto que tenían por delante los cinco finalistas del Foro Gastronómico Internacional de la papa celebrado en Tenerife. Auténticas y sabrosas obras de arte que todos los asistentes querían probar. El ganador se llevó su peso en papas antiguas Canarias.

Es el producto estrella de la gastronomía española. Redonda, jugosa, de papas y huevos. La tortilla. Y en este espacio se elegía a la mejor del país entre cinco finalistas. No se pierde la manera tradicional, pero también e innova como la tortilla de Roberto que no se cuaja en la sartén si no en este horno.

Tortilla tan importante como la de Betanzos, en Galicia, que ha viajado hasta Canaria de la mano de Alberto para defender por qué está considerada una de las mejores.

Y el trabajo es tan minucioso que por ejemplo Carmen y Santiago calibran cada huevo, cuidan cada papa, porque cada tortilla que ofrecen a sus clientes tiene que gustar igual.

Pero Como dice la canción… No hay tortilla buena sin buena actitud. Eso es lo que puso Alberto en el escenario y se llevó premio. Y como regalo su peso en papas antiguas canarias.