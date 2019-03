La mayoría de las muertes en playas y costas se deben a imprudencias

Eludir banderas o saltarse alertas puede costarnos la vida

Con más de 1500 kilómetros de costa en Canarias las actuaciones para el rescate de bañistas o pescadores es una labor frecuente entre los servicios de emergencia. Muchos de estos accidentes están ocasionados por imprudencias como nadar en una zona de baño sin conocer sus corrientes o simplemente caminar muy cerca de un acantilado.

Todos los meses se producen una media de una veintena de rescate de bañistas o pescadores en las islas. Desgraciadamente no siempre con final feliz. Eludir banderas de aviso o saltarse las alertas decretadas por el Gobierno no sólo pueden costarnos nuestra propia vida sino que además ponen en riesgo la de los rescatadores. En lo que va de año doce personas han fallecido por ahogamiento en el archipiélago en un periodo que no es de máxima afluencia a la costa.