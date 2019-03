Maspalomas se regenera gracias a los ciclos naturales

Es la playa de Maspalomas estos días, con arena, casi sin piedras y recuperada. Parece mentira que ésta sea la misma playa, pero en el invierno pasado, cuando un pedregal impedía el tránsito de turistas. El motivo de este cambio: los vientos alisios que con su intensidad han transportado la arena desde el fondo del mar.Son vientos buenos para la estética de la playa, pero no tanto para el bienestar de los turistas.Por eso los comerciantes de esta zona no están tan contentos con este fenómeno natural. Prefieren los vientos de sureste.La arena ha vuelto a la playa de Maspalomas después de que los temporales del invierno pasado se llevaran por delante gran parte de la que cubría los accesos a la costa. Esta buena imagen se va a mantener mientras no cambien las condiciones meteorológicas. Nos referimos a los temporales típicos de los próximos meses que según los expertos, volverán a dejar la playa plagada de piedras.