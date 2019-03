Más de 1.000 aparcamientos forman son desde hoy zona azul en LPGC

Vuelve la zona azul a Las Palmas de Gran Canaria y vuelve esta imagen, la de las multas en los coches que no pagan por aparcar. La vuelta al viejo sistema no ha sentado nada bien.

La zona azul se suprimió en mayo de 2009 dejando en la calle a 26 trabajadores. El ayuntamiento dijo entonces que la sustiuiría por carril bus y taxi y por aparcamientos para motos para mejorar la movilidad. Hoy reconoce que el motivo era puramente económico.

A los 26 empleados se les ha vuelto a contratar. De momento controlan más de 1000 plazas de pago entre Vegueta y el Metropole. Antes de final de año, se pondrán en marcha otras 1000 más hasta el puerto. Sobre la prometida zona verde gratuita para residentes el ayuntamiento aún no sabe ni cuantas plazas tendrá, ni en qué zonas estará situada, aunque pretende ponerla en funcionamiento en el primer trimestre de 2011.