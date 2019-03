Las lluvias provocan desprendimientos en la carretera de La Aldea

[[DEST:En La Palma los vientos han superado los 70 km/h]]

Ha vuelto a ocurrir. Cada vez que llueve se producen desprendimientos en la carretera de La Aldea. Esta vez la malla protectora no ha soportado el peso de un desprendimiento y las piedras han caído sobre la carretera, sin que, afortunadamente, se haya producido una desgracia. Estos coches que quedaron parados a la altura de Andén Verde, tuvieron que dar la vuelta. La carretera sigue cortada.

Este incidente es una de las consecuencias más graves que ha tenido la lluvia en las islas. Sobre todo en Gran Canaria, donde ha habido dos episodios de lluvia fuerte. Uno de madrugada y otro a medio día. Unos vecinos de Arguineguín han pasado toda la mañana achicando agua. Sus casas quedaron completamente anegadas. La lluvia ha estado repartida por toda la isla.

A medio día la lluvia se ha hecho notar en toda la isla. En el norte, en Guía, en la capital... y el sur, en Maspalomas, donde cruzar la calle se hacía más difícil de lo habitual.

Y es que las tuberías no soportaron tanta agua. Este es el único desagüe que hay.

Algo similar es lo que ocurrí en este almacén.

Algunas piedras y charcos obligaron a cortar durante una hora la carretera de Patalavaca. Y cuando en Maspalomas, el cielo se aclaraba, en la cumbre se acumulaban las nubes, Una densa niebla entre la que se podían ver estos barranquillos por donde hoy, ya corre el agua. Y este mediodí­a, este vertido aparecí­a en la Puntilla, en Las Palmas de Gran Canaria. Un fuerte olor a aguas fecales invade la zona. Pero según el Apuntamiento son aguas pluviales, que por las intensas lluvias de hoy, arrastran tierra y basura. Ahora mismo los técnicos de Emalsa valoran la situación.

La Palma sufre los efectos de la borrasca, los fuertes vientos ya han superado los 70 kilómetros por hora en municipios como Fuencaliente, y podrí­an aumentar a lo largo del dí­a. Rachas que han provocado problemas en el aeropuerto de la isla, durante la mañana se han cancelado seis vuelos. Y la lluvia también se ha dejado notar, se llegaba a registrar ayer un acumulado de 45 litros en metro cuadrado en el La Caldera de Taburiente. en Puntagorda, se recogían 34 litros en 24 horas. Problemas en las carreteras, El acceso al Mirador de la Cumbrecita y al interior del Parque Nacional por la carretera del Lomo de los Caballos han tenido que cerrarse. Precisamente cuatro senderistas se quedaron atrapados en el interior del parque debido a la crecida de agua en el barranco de Las Angustias.

Algunas llegaron al otro lado de la calzada Por suerte no ha habido que lamentar daños personal, la lluvia en Tenerife ha sido intensa sobre todo en el sur, esto es Santiago del Teide anoche, y así estaba esta mañana el exterior del hospital universitario en La Laguna. Pero a pesar del agua las temperaturas no han bajado, el sol se ha dejado ver hoy y hasta hay quien se refrescado en la fuente de la plaza de España. Especial atención al mar donde las olas en algunos puntos han superado los 2 metros, el nuevo dique de San Andrés ha superado la prueba aunque se han movido algunas piedras que no estaban fijadas y las obras continuarán. Se espera que la borrasca se mantenga hasta mañana sábado, por lo que seguiremos con tiempo inestable.