En libertad uno de los detenidos en la Operación Tosca

Pedro Sánchez no lo quiere de candidato por tener dos causas

La dirección nacional del Psoe ha decidido crear una gestora en La Gomera, después de disolver la ejecutiva insular, liderada por Casimiro Curbelo. Ferraz considera que el que ha sido presidente de la Gomera durante los últimos 24 años no es idóneo para repetir en el cargo. Pedro Sánchez no lo quiere de candidato por tener dos causas judiciales pendientes. Curbelo asegura que no va a hacer declaraciones hasta la próxima semana, pero sí que dejó claro, hace tan sólo unos días, que se iba a presentar a las próximas elecciones, pasara lo que pasara.

Disuelto el partido en La Gomera, cuyo secretario general es Casimiro Curbero, la dirección nacional del PSOE nombrará una gestora. Para ello se han dado un plazo máximo de tres días. Mucho han pesado sobre Curbelo las causas que tiene pendiente con la justicia: imputado por presuntos delitos urbanísticos y por atentado contra la autoridad en el caso del altercado con la policía por fuera del club nocturno en Madrid.

Hace dos semanas que el presidente del cabildo de La Gomera anunciaba que se iba a presentar a las próximas elecciones, aunque no dejaba claro si por el PSOE.

Si el PSOE ha puesto las cosas en su sitio y le ha dicho que no, es que Curbelo trabaja en otras opciones. Todo apunta a que tiene en marcha una nueva formación, la Agrupación Socialista Gomera, partido que podría haber registrado cuando abandonó el escaño en el senado en 201. Curbelo lleva presidiendo el cabildo desde el año 1991.