Las K-Narias vuelven a sus orígenes de reguetón con "Traicionero"

11 años de carrera musical

Las Knarias, el dúo con más ritmo de las islas, estrena nuevo tema, Traicionero, una canción con la que vuelven al género que las hizo saltar a la fama, el reguetón..

No es la única novedad, tras once años de carrera musical, las hermanas han decidido que ya no quieren ser idénticas.

Hasta ahora eran únicas como dúo y ahora también lo son por separado. Las Knarias estrenan look para marcar la diferencia.

Lo hacen además con nuevo single, Traicionero, un tema con el que vuelven al género con el que se sienten más cómodas.

El problema es que sus fans masculinos se terminen sintiendo identificados también...

El dúo se encuentra ahora en plena gira promocional, primero por toda Canarias y después por la península para seguir por toda Latinoamérica. Seguro que ninguno de sus fans las traiciona.