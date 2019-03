Jugadores profesionales que hacen del vídeojuego una forma de vida

La superliga Orange volverá a Tenerife en septiembre

Los vídeojuegos son para ellos una forma de vida. Llegan a ganar miles de euros solo por jugar en el ordenador y tienen millones de seguidores en todo el mundo. Tanto es así que tienen su propia liga, como los deportistas de élite. Este fin de semana hemos estado con los mejores equipos del país, que congregaron a cientos de aficionados.

No llenan estadios pero sus seguidores se cuentan por miles como si de futbolistas o tenistas de primer nivel se tratara.

De hecho se consideran deportistas profesionales, eso sí de videojuegos.

Son juegos de estrategia como League of Legends o Call of Duty y aunque no haya oído hablar nunca de ellos, se colocan entre los más vistos del mundo.

Algo que se refleja también en los sueldos de estos “deportistas” que pueden llegar a ganar varios miles de euros al mes.

Normalmente lo hacen desde casa y retransmiten en directo por Internet pero la super liga de vídeojuegos ha salido a la calle para celebrar su primer evento público y el lugar elegido ha sido Tenerife que aprovecha este evento como un nuevo nicho de trabajo.

La superliga volverá a la isla en septiembre y la idea es crear una industria que permita la formación en estas profesiones emergentes.