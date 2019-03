La jueza decidirá sobre los mogollones este jueves, 5 de febrero

Se debate sobre la posibilidad de celebrar los carnavales en la calle en el entorno del Parque Santa Catalina

¿Veremos esta imagen este año? Se decidirá el jueves, que es cuando la jueza ha citado al ayuntamiento y a la comunidad de vecinos que se opone a la celebración de los mogollones.

Los vecinos de la comunidad de Simón Bolívar critican las presiones recibidas, y no solo de quienes se manifiestan a las puertas del edificio. Su abogada, en un comunicado, deja claro que no lo pondrá fácil, cualesquiera que sean las presiones o comportamientos prepotentes. Además asegura que el ayuntamiento no ha obrado con eficacia y buena fe. Criticas a las que se suma la oposición.

A esto se añaden las polémicas declaraciones que hizo ayer.

Hoy la diputada ha insistido en que no se trata de un insulto.

Sea como sea la decisión está en manos de la jueza.