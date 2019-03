Un juez visita la galería Piedra de los cochinos para intentar reconstruir la tragedia

Los dueños de la galería defienden que la entrada estaba muy escondida y lejos del trayecto del sendero

Cerrada a cal y canto, así está hoy la entrada de la galería Piedra de los Cochinos. En ella murieron 6 jóvenes en febrero de 2007 y casi 8 años después aún no se ha cerrado el proceso. Es ahora cuando el juez que lleva el caso visita la zona. Una comisión formada además por abogados de todas las partes hicieron el recorrido tal y como en su día caminaran los 29 excursionistas hasta llegar a la fatídica galería. Un sendero de mucha dificultad y que según los técnicos del parque rural de Teno es muy poco transitado.

Una hora de descenso más tarde, la comisión llega a la zona de la galería. Hoy las puertas están cerradas pero el juez quiere ver cómo es la gruta por dentro.

Desde la entrada multitud de señales advierten del riesgo. Falta de ventilación, gases tóxicos y peligro de desprendimiento.

Los abogados de las víctimas insisten al juez en que la situación hoy no es la misma que hace 7 años y medio.

Los excursionistas sabían que tenían que atravesar un canal de unos 600 metros de largo, este, que en su día, como hoy, tenía una reja, por eso decidieron no hacerlo y entrar en la galería Piedra de los Cochinos que sí estaba abierta. Pero los técnicos no se explican por qué lo hicieron si no estaba en su trayecto.

Es la defensa de los dueños de la galería, uno de los demandados, así como el cabildo y el gobierno de canarias, todos por no señalizar correctamente la zona. Los familiares también piden responsabilidades a los guías de la excursión.

El de ella ha sido el trago más amargo de la visita, es la primera vez que está en la zona donde, junto con otros 5 jóvenes, murió su hijo.