Los jóvenes prefieren alquilar antes que comprar

El alza de los precios también influye

Según un ultimo informe de la Sociedad de Tasación, la tendencia está cambiando en el sector inmobiliario. Bien por razones económicas o por cambios sociológicos, interesa más el alquiler. Sobre todo entre los jóvenes, porque lo ven como una opción más segura, en el caso de quedarse sin trabajo. Porque así pueden irse, sin hacer frente a una hipoteca.

Cambian los hábitos entre los jóvenes a la hora de elegir su primer hogar. La opción ahora es: mejor alquilar que comprar.

Antonio acaba de estudiar, y está a punto de entrar en una casa de alquiler. Le da más seguridad, si no encuentra trabajo y no tiene ningún ingreso, no tiene el temor de afrontar el pago de una hipoteca.

Fabio es informático, pero trabaja como monitor deportivo. Con apenas 500 euros al mes, comprar una casa es prohibitivo.

Pero tampoco puede afrontar un alquiler.

Vive junto a su pareja gracias a la ayuda de sus suegros, que le han permitido habilitar la parte baja de una vivienda familiar. Es el nuevo perfil del comprador de vivienda, según el último informe de la Sociedad de Tasación: la tendencia alcista de los precios y la precariedad laboral están haciendo que los jóvenes dejen de interesarse por adquirir su primer hogar.