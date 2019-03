Josefa sale de la cárcel después de tres días sin libertad

Ya en libertad, la preocupación de Josefa ahora son sus nietos. La vivienda ofrecida por el cabildo majorero, para que viva la Abuela de Fuerteventura durante las obras del derribo de la parte ilegal de la casa, está a 25 kilómetros del entorno. de los niños. En Betancuria está Laura Cambil, cuéntanos.

Josefa dispone de un plazo de seis meses para derribar la parte de la casa construida de forma ilegal. Es una de las condiciones que establece la audiencia provincial de las palmas para suspender la orden de prisión. Ayer, en su salida de prisión, Josefa relató su experiencia de tres días privada de libertad.

Pero finalmente desde este momento, a este otro, el de la salida, pasaron solo tres días, porque la audiencia provincial de las palmas aceptó el recurso que presentó la familia justos antes del ingreso en prisión. En el auto judicial se insiste en que los argumentos de la magistrada que ordenó el ingreso en prisión no son ni insensatos ni descabellados. Pero se toma en consideración las alegaciones de la defensa: Josefa no es peligrosa desde un punto de vista criminal y carece de antecedentes penales. Además, no dispone de medios para contratar el derribo de su casa, ni para trasladarse a otra vivienda, ya que viven con ella varios hijos y tres nietos.

Lo que hay es que tendrá que tirar la ampliación de la casa que se hizo de forma ilegal. Una ampliación que hizo por necesidad, para acoger en condiciones a más miembros de su familia. Es una de las razones que he tenido la sala para suspender la condena de prisión. Pero la suspensión está condicionada a que la penada no delinca en un plazo de cinco años y que proceda a la demolición en el plazo de seis meses.