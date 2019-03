Josefa emprende su camino hacia la cárcel de Tahíche

Es el momento en el que Josefa Hernández se sube al barco en Corralejo para viajar a Lanzarote. Allí ingresará en la prisión de Tahíche. El viernes no pudo viajar al sufrir un ataque de ansiedad. Hoy el ingreso en prisión es inminente. Josefa está condenada por no derribar una casa que construyó en un paraje protegido de Fuerteventura, en el municipio de Betancuria. Pagó la multa, pero no demolió la casa porque no tenía a dónde ir.

Precisamente en Corralejo se encuentra nuestros compañeros Laura Cambil y Vicente Pérez. Han estado toda la mañana con la protagonista de una historia que se ha convertido en un asunto de estado. José Manuel Soria se ha reunido hoy en Madrid con el ministro de Justicia para preparar el indulto a Josefa Hernández. A la espera del posible indulto, Josefa ha preparado esta mañana la maleta que se llevará la cárcel. Laura Cambil, ustedes han sido testigo. de los últimos momentos de Josefa en su casa de Betancuria.

La familia casi no podía creer que Josefa emprendiera su viaje hacia prisión.

Con ella se llevaba equipaje para seis meses. Minutos antes tomaba sus pastillas para los nervios. Su rostro lo dice todo. El cansancio se acumula...

pensando en cómo va a ser su vida en la cárcel de Tahíche.

El aire y sus tres nietos, los que viven en su casa. Para ella son lo más importante. La familia trata de reprimir las lágrimas para no asustar a los niños.

finalmente Josefa subió al coche. Y lo hizo con un pensamiento.

Si no logra el indulto pasarán seis meses antes de que pueda hacer el camino de vuelta a casa.