Jornadas maratonianas de trabajo

MÁS HORAS DE TRABAJO

Crece el turismo, pero no el empleo en el sector del alojamiento. Y no solo eso, también se han destruido puestos de trabajo. Concretamente, 423 personas contratadas menos en el último mes de diciembre en este sector, a pesar de estar en temporada alta. Un dato que no se entiende si tenemos en cuenta que en 2011 hemos recibido dos millones de turistas más que en 2010. Ha aumentado el número de visitantes pero no las plantillas. Trabajadores y sindicatos aseguran que para mantener los hoteles a pleno rendimiento son los empleados los que soportan jornadas más duras de trabajo. Por ejemplo, las camareras de piso.