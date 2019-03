El Jamper Aguere podría desaparecer por falta de subvenciones

El equipo de voleibol femenino Jamper Agere está a punto de desaparecer de la competición de élite. La falta de subvenciones del Gobierno de Canarias va a impedir que las laguneras puedan acudir esta temporada a la súper-liga, que ganaron hace tan solo dos años. Si nadie lo impide, sería el quinto equipo canario de voleibol que se retira de la competición.

Puede que sea la última vez que las veamos entrenar, dentro de cinco días comienza la súper-liga femenina y no han recibido las subvenciones del gobierno de Canarias que les permiten afrontar los gastos de la competición. Después de diez años defendiendo los colores aurinegros por toda España están abocadas a la desaparición.Como muchos otros equipos confeccionaron su presupuesto contando con la ayuda pública pero está no llega. Su presidente acusa de favoritismos con otras disciplinas deportivas.Si la consejería de Deportes no lo impide las laguneras pasarán a ser el quinto equipo de voleibol canario que desaparece, la crisis se ha cebado con el deporte más débil.