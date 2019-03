Y Jadel se convirtió en ¡El Número 1!

El número uno de España es canario. Hoy no se hablaba de otra cosa en Vistabella, familiares, amigos y vecinos de Jadel apenas habían dormido después de la gala de anoche. Ahora bien, aún con sueño su abuela, estaba así de radiante....

Y haciéndose a la idea de que el fenómeno fan, no sólo afecta a su nieto...

A las puertas de su casa, hoy se daban cita los amigos que ya le apoyaban antes de alcanzar la fama...

Otros que han sufrido con él por el camino...

Y también los que temen que la fama cambie al amigo de toda una vida...Sus seguidoras no ven el momento de que vuelva a pisar suelo canario...

Pues eso, que hoy lo toca es que todos seamos... “jadelistas”