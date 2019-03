Investigan un presunto maltrato en el geriátrico de Taliarte

Un informe médico del propio centro reconoce un edema ligero

La justicia está investigando un caso de presunto maltrato en la residencia geriátrica de Taliarte, en Gran Canaria. Un informe del propio centro reconoce una lesión en una mano. La familia de la anciana lamenta que haya sido trasladada de habitación y planta, mientras que la dirección argumenta que el objetivo de la medida es evitar el contacto entre el trabajador, al que se está investigando, y la residente.

Una década de feliz estancia en la residencia geriátrica de Taliarte, hasta que una mañana la hermana de una paciente observa una lesión en la mano izquierda de María José Brito, una mujer de 67 años con un cuadro psiquiátrico.

Un informe médico del propio centro reconoce un edema ligero, un trauma en la mano izquierda que requiere hielo local. El hijo de la paciente ha terminado por presentar una demanda. No sólo por el presunto maltrato sino porque considera inadecuada el trato recibido por su madre tras quejarse,.

La dirección de Taliarte, que no ha querido dar su versión ante la cámara porque el caso, alega, está judicializado, afirma que se ha investigado el asunto, que se evita el contacto visual y físico entre paciente y enfermero, pero que se ha trasladado a la anciana porque el trabajador no puede ir a otra planta. Al hijo no le convencen estos argumentos.

Los tribunales tendrán la última palabra.