Intento de rapto de dos menores en La Orotava

El primero caso se producía hace unas semanas se basa de el testimonio de un niño que dice que alguien se le acercó e intentó raptarlo, el segundo ocurrió ayer, una abuela asegura que en esta óptica en un descuido alguien intentó llevarse a su nieto de 6 años. Sobre el han circulado muchas informaciones falsas.

Precisamente la policía local y la guardia Civil no descarta que todo se deba a un malentendido, los datos son muy confusos, las descripciones de los presuntos autores no son muy claras y en la óptica donde supuestamente dicen la abuela que sucedieron los hecho no vieron nada extraño.

Se ha aumentado la seguridad en la zona y la investigación sigue abierta, desde el ayuntamiento se pide tranquilidad y aunque se trata de hechos aislados recomienda tener vigilados a los menores.