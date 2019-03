Huelga insostenible ya en Los Rodeos

Sin visos de poder alcanzar un acuerdo

La situación en el aeropuerto de Los Rodeos se hace insostenible. Ya son siete días de huelga y la terminal está llena de basuras amontonada en las esquinas, en los baños y en los carritos. Y de momento no hay solución porque la reunión prevista para ayer no se celebró porque no acudieron los representantes de la empresa.

Desde hace siete días esta es la primera y la última imagen que tiene los turistas que visitan Tenerife. Botellas, bolsas y papeles amontonados por las esquinas. Las colillas en la puerta dan la bienvenida. Y así están los baños…con las papeleras rebozando. Los servicios mínimos no dan abasto. Y aún no se llega a un acuerdo. Según los trabajadores ayer tenían prevista una reunión pero la empresa no se personó.

Y los turistas mientras tanto buscan un hueco entre la basura para sentarse….

El presidente del cabildo preocupado con esta imagen.

AENA por su parte dice que esto es un problema entre la empresa adjudicataria y trabajadores y que ellos no pueden hacer nada. Nos hemos puesto en contacto con la empresa y no han querido hacer declaraciones.