Hospitales que no cumplen

Denuncian que el centro no está preparado para recibir urgencias

No se conforman con la promesa que les hizo Paulino Rivero que la zona de urgencias estará abierta a principios del año 2015, quieren presupuesto para que por lo menos se puedan poner en marcha 100 camas de hospitalización.

Los acaldes socialistas del sur de la isla están unidos y Piden un compromiso pactado en los presupuestos que se van a elaborar a principios de septiembre, aseguran que serían unos dos millones de euros. Y atención porque hacen advertencia a sus compañeros de partido. Habrá que esperar acontecimientos, de momento los socialistas del sur con mucha fuerza en el partido en la isla ya han lanzado advertencia.

Una inauguración muy poca preparada y de forma precipitada, así califican algunos delegados sindicales la apertura del servicios de urgencias del hospital del norte. Abre sus puertas pero según ellos no cubrirá las necesidades reales de las personas que acudan con patologías urgentes y que requieran de un especialista Además de contar con pocos especialistas según los sindicatos este servicio de urgencia tiene demasiadas carencias, la única diferencia con un centro de atención primaria es el servicio de rayos x y el laboratorio, aun así no cuenta con escáner, ni se realizan cirugías al no haber hospitalización.

En estos casos los pacientes serían estabilizados y derivados inmediatamente al hospital universitario de canarias.

Denuncian que el centro no está preparado para recibir urgencias, y que es primordial dar prioridad a la hospitalización.