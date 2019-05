A la hora del bocadillo o del cigarro ¿se ficha?

Desde el pasado domingo las empresas están obligadas a mantener un control de horas de trabajo de sus empleados. Una situación que ha modificado el procedimiento para muchos trabajadores que ahora tendrán que fichar o firmar la entrada y salida. Pero ¿qué pasa con las horas de descanso, el bocadillo a media mañana o incluso los que salen a fumar? El gobierno lo deja a criterio de las empresas. Once de la mañana, es el momento del descanso. Beber y comer algo a la sombra y vuelta al trabajo, pero ¿dónde se refleja esta parada? De momento, si no estás en la empresa es complicado, si estás cerca, como estos trabajadores, puedes fichar el descanso y volver. Buena parte de las empresas españolas son pequeñas, con pocos trabajadores y en las que el descanso, si se hace, no se ficha. Se basan en la confianza mutua.

Inspección de trabajo está dando un margen en la adaptación, pero advierten de que las empresas que incumplan la contabilización de horas se enfrentan a multas que pueden alcanzar los seis mil euros.