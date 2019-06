La guardería de La Laguna no está inscrita como tal

Seguimos pendientes de la guardería de La Laguna en la que supuestamente se han producido agresiones a menores y por las que su directora fue detenida. Hoy hemos conocido que no está registrada en la consejería de educación como guardería ni centro infantil. La guardería no cuenta con la autorización del gobierno de canarias. A pesar de ello, los abogados han explicado que La Casona Mamá Canguro está legalmente constituida, aunque no aclaran de qué manera. En la descripción que hace el centro en Internet, se anuncia como una alternativa a las guarderías y centros infantiles tradicionales que permite a los pequeños crecer sin prisas, donde la prioridad es el niño y sus verdaderas necesidades. Hemos intentado hablar con algún responsable pero ha sido imposible.

El centro infantil sigue con su rutina habitual. Preguntamos a los padres si están tranquilos tras conocerse la noticia de las nueve denuncias por malos tratos. Está registrado no como guardería., sino como centro de estimulación temprana. Sus abogados han querido ofrecer una rueda de prensa para según ellos aclarar los hechos. Nos dicen que no son 9 denuncias, sino 1 a la que se suma más testimonios de padres que ya no tiene a sus hijos en el centro.

Los abogados aseguran que solo hay una denuncia

Y que no hay pruebas incriminatorias.

También que esto se orquesta a través del despido de una trabajadora. LA denuncia se pone el pasado 12 de junio.

Mientras intentamos hablar con la dueña. Para que nos aclara y nos de su versión. Pero sale corriendo y no da explicaciones.

El resto de padres nos cuentan fuera de cámara que ellos están tranquilos con el centro y que de momento sus hijos seguirán.