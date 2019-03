El Gobierno de Canarias se gastará unos 200 mil euros en la consulta

Hasta le pareció algo larga la pregunta a Rivero.

Formulada ayer la cuestión, hoy son muchas las dudas que tenemos de cómo participar en esta consulta si lo deseamos. Comenzamos por quiénes pueden votar: mayores de 16 años y todas aquellas entidades sin ánimo de lucro, registradas previamente.

Los menores de 18 años que no estén censados también tendrán que hacer certificación digital. Siguiente pregunta: No son unas elecciones, no hay mesas ni colegios electorales, sino puntos de recepción de opinión. Entonces: ¿Dónde podemos votar? En los 300 puntos repartidos en centros de salud e institutos.

Para el PP la pregunta es confusa.

También preguntarán cuánto nos va a costar este proceso.

El Gobierno ya ha adelantado que va a hacer campaña institucional, pero no para posicionarse, sino para fomentar la participación.