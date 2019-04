Futuro incierto aún para el pacto regional

El PSOE suspende de momento la reunión de la mesa del pacto

El Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso ha vuelto a reiterar hoy un sus polémicas declaraciones de ayer, Alonso considera que el pacto no funciona en materia de carreteras. Lo que no ha querido repetir es que el PSOE no abandonaba el pacto por un sueldo a final de mes, algo que ha sentado muy mal al socio de gobierno regional, que no aplaza de momento la mesa de seguimiento del pacto donde iban a renegociar el acuerdo para continuar juntos en el gobierno.

Carlos Alonso reitera hoy sus declaraciones de ayer, algo más comedido eso sí en su forma de manifestarlo.

Lejos de volver a decir que el PSOE no abandona el pacto por un sueldo a final de mes, hoy el presidente del Cabildo de Tenerife se centra en solucionar las diferencias entre la consejería de obras públicas del gobierno de canarias y el cabildo en materia de carreteras, busca soluciones.

Sus declaraciones han molestado y mucho al socio de gobierno regional.

y también han sentado mal en su propio partido el secretario de Coalición Canaria considera que debe haber diálogo y consenso entre administraciones.

Sin embargo el Presidente del Gobierno de Canarias le ha querido quitar hierro al asunto, considera que las palabras fueron desafortunadas pero no creen que tense más el pacto.

El partido socialista considera que todavía no se dan las condiciones para celebrar la reunión entre ambos partidos de gobierno para renegociar el pacto.