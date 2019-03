Fitur comienza con polémica y desunión para Canarias

Este video, Canary Islands Taim laps está ahora en el centro de la polémica. Son más de 4 minutos de imágenes de distintos puntos de las islas en los que no aparecen más que 4 de las 7 islas. Se quedan fuera La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. En esta última, no ha sentado nada bien el video de turespaña, el organismo de promoción turística nacional, aunque desde la isla no se sabe bien a quién culpar. El video lleva meses circulando por la red, pero se recuerda ahora, en plena polémica por la decisión del cabildo grancanario de ir con un stand propio a FITUR, además de participar en el de Islas Canarias. Toda promoción parece poca ante unos turistas a los que suenan más unas islas que otras cuando se les habla de Canarias. Gran Canaria aporta más de 3 millones y medio de turistas al año al archipiélago y aspira a seguir aumentando esa cifra.