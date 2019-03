La fiscalía cree que las escuchas a Clavijo no fueron legales

En el escrito la fiscal pide el sobreseimiento de todos los delitos

Es parte de las escuchas telefónicas realizadas a Fernando Clavijo que recoge el informe de la Fiscalía Anticorrupción. Tal y como recoge el escrito, la Fiscal considera que no se ajustaron a la legalidad. Por eso pide que se archiven los delitos. Fernando Clavijo fue imputado en 2014 por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Ahora, y tras conocer que el caso puede quedar definitivamente archivado, Fernando Clavijo no puede esconder su alegría.



La Fiscal no ve indicios de delito. Una decisión que para Fernando Clavijo llega en el mejor momento.



No se plantea emprender acciones judiciales.

En plena Semana Santa Lagunera, Clavijo recibe hasta con cierto humor la penitencia que se le ha impuesto hasta la fecha.