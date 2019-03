Las feministas defienden a las alumnas que denuncian acoso

La ULL insiste en que no pueden actuar "de oficio"

Y otro debate que sigue abierto es el de los supuestos casos de acoso en la Universidad de La Laguna. Las alumnas que participaron el pasado jueves 8 de marzo en el escrache a un profesor no se atreven a dar la cara por miedo a las represalias. Hoy han hablado a través de la plataforma feminista de la que también forman parte. Aseguran que habían hecho llegar estas quejas al equipo rector hace tiempo. Desde la institución insisten: no pueden actuar si no hay denuncia, algo que no comparten las feministas.

Denuncian que desde hace años la universidad de La Laguna ha mirado para otro lado ante los casos de acoso sexual. Desde la plataforma feminista 8M aseguran que las alumnas ya habían comunicado a la institución lo que estaba pasando.

Y la respuesta es la misma que dan hoy por hoy, que si no hay denuncia por escrito, no pueden actuar.

No están de acuerdo las alumnas que hace una semana protagonizaron este escrache a un profesor, hoy prefieren no dar la cara porque aseguran que les está repercutiendo.

Si no hay actuación de oficio por parte de la universidad, desde la plataforma 8M, que también representa a alumnas, se plantean ser ellas las que hagan la denuncia.