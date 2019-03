La familia de Jinámar recupera a sus 5 hijos

Casi un año después, la familia de Jinámar a la que le retiraron la custodia de sus cinco años por no tenerlos registrados, ha recuperado a todos los pequeños. La madre nos confiesa hoy que aún no se cree la buena noticia y que nunca ha dejado de luchar por reunir a su familia. De momento la medida es provisional. La casa se les quedó tan vacía, que cuando los servicios sociales decidieron quitarles a las niñas para ingresarlas en un centro en Vecindario, la madre no se separó de ellas.

Así ha pasado los diez últimos meses. Todo comenzó cuando se descubrió que cuatro de sus cinco niños no estaban registrados ni escolarizados. La pareja se demoró al inscribir a la primera y les advirtieron de que si volvía a ocurrir se los quitarían. Ellos los ocultaron por miedo. Las condiciones para recuperarlas: que el padre encontrara trabajo y que se arreglaran los desperfectos que tenía la vivienda. Ellos prometieron a sus hijas que no las dejarían.

La medida es provisional. Se trata de una fase de normalización.

Si los informes de los trabajadores sociales son favorables, tal y como ha adelantado Canarias 7, la familia volverá a estar así de unida para siempre.