Faltan 300 médicos en Canarias

Pediatras,traumatólogos y médicos de familia

Hacen falta unos 300 médicos en Canarias para cubrir las especialidades en Pediatría, Traumatología o Médicos de familia. La propia Consejería de Sanidad reconoce que es una situación de emergencia, sobre todo de cara a los próximos 5 años. Muchos médicos especialistas se han ido fuera ante la inestabilidad laboral y en otros casos, las plazas que quedan vacantes de los que se jubilan no se pueden cubrir porque no hay médicos especialistas.

No se sacaron las plazas suficientes en tiempo de crisis, y ahora estamos pagando las consecuencias. No hay médicos especialistas, en Canarias hacen falta unos 300, sobre todo en Pediatría, Médicos de familia, Traumatología, Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica. Los médicos se jubilan, y las plazas no son ocupadas por especialistas.

Para el colectivo médico una solución sería subir la edad de jubilación a los 68 años a aquellos que quieren seguir ejerciendo.

La Consejería de sanidad pide tiempo.

Los médicos hablan de precariedad laboral, hay plazas vacantes que se están cubriendo con contratos eventuales que se renuevan cada 3 meses. Y así, en esta situación, hay 8.000 médicos en Canarias.

Médicos que cubren plazas de otras especialidades, continuos cambios que no terminan de conocer la historia clínica de los pacientes. Y ellos, los más afectados.

La Consejería ya ha expresado su preocupación ante el Ministerio de Sanidad.