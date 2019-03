Por un fallo en los frenos

Hasta las 3 de la mañana, 8 horas después del impacto no ha vuelto la normalidad al tráfico del tramo de vía afectado. Personal de mantenimiento comprobaba el estado de las vallas, junto al manchón negro del suelo que recuerda lo que ocurrió. Ahora la policía local investiga lo ocurrido. El conductor alegó que perdió los frenos. No suele pasar porque los camiones llevan un sistema de frenado doble. Evitar el accidente depende también de la preparación del conductor. Perdidos los frenos tiene que saber qué no hacer.La peor parte de toda este cúmulo de circunstancias se la ha llevado la víctima mortal. Ya está identificada, es una mujer de unos 40 años de edad.