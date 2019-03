Un fallo en las botellas de oxígeno podría ser la causa de la muerte

Realizaban labores rutinarias de inspección de las jaulas de una piscifactoría a 10 metros de profundidad en el mar.

Los encontraron flotando, como si estuvieran dormidos. No tenían signos de violencia, por eso, la principal hipótesis apunta a las botellas de oxígeno. Los dos fallecidos trabajaban para esta empresa y pese a tener su propio material mandaron a uno de los chicos a alquilar 4 botellas más, los responsables dicen que porque no tenían suficiente. Las alquiló en esta tienda con un carnet de buceo deportivo y no profesional. Nos enseña además el estado de su compresor y botellas. Cree que el problema surgió al manipularlas.

La policía requisó varias botellas diferentes. Dos tiendas de material de buceo aseguran que dos horas después del accidente compraron filtros y aceite para un compresor, algo que les ha resultado sospechoso.