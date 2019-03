Una explosión de una bombona de gas obliga a desalojar a 24 casas

Los vecinos tardaron varias horas en volver a sus casas

Una bombona de gas explota en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria y origina un incendio que obligó esta mañana al desalojo de 24 familias en el barrio de Las Torres. El fuego no resultó importante pero la gran cantidad de humo provocó momentos de mucha confusión entre los vecinos, que de pronto se han visto en pijama y en la calle.

Todos ellos han tenido que salir a la calle a toda prisa y con lo puesto. Una enorme explosión los sacaba de la cama a las ocho de la mañana.

Todo ocurría en la vivienda de esta vecina, que minutos después, aún era incapaz de articular palabra.

El humo fue precisamente la causa por la que las 24 familias fueron desalojadas, en mitad de mucha confusión.

Y también el mayor problema de los bomberos, que han necesitado hasta tres vehículos y la colaboración de la policía nacional y local.

De hecho el fuego quedó rápidamente extinguido, pero los vecinos no pudieron volver inmediatamente a sus casas hasta que los bomberos no garantizaran que no había peligro de intoxicación.