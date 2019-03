En exclusiva la declaración judicial de la mujer de López Aguila

Natalia de la Nuez asegura que no le va a denunciar

El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre si abrirá o no una investigación por los presuntos malos tratos, que la mujer de López Aguilar ha relatado a la jueza de violencia de Género de Las Palmas: una declaración judicial a la que ha tenido acceso Antena 3 en exclusiva y que ven conocer a continuación. López Aguilar asegura que todo es falso y que el motivo de estas falsas acusaciones son dos incidentes ocurridos en su vivienda, que pusieron en peligro la seguridad de sus hijos menores y que su mujer no ha podido explicar.

En una entrevista, que ayer pudieron ver en este informativo, Natalia de la Nuez reconoce graves problemas de convivencia, dice, por la personalidad de López Aguilar, pero asegura que no lo denunciará. El ex ministro ha respondido hoy a esa entrevista de su mujer y a todas la acusaciones, que insiste, son falsas. Lo ha hecho en el programa Espejo Público.

López Aguilar considera que las acusaciones de malos tratos se producen tras dos incendios que tuvieron lugar en el domicilio donde vive su mujer con sus hijos. Incidentes de los que, dice, no fue informado.

En las declaraciones de testigos ante la policía se refleja que la mujer en ambas ocasiones tenia síntomas de embriaguez y que había dejado una sartén al fuego. En la segunda ocasión, los bomberos tuvieron que forzar la puerta y Nataliza de la Nuez se encontraba desvanecida. Según los vecinos, los bomberos tardaron en despertar a uno de de los niños, afectado por el humo. Hoy en Espejo publico el ex ministro pudo ver parte de la entrevista que concedió su mujer, Natalia de la Nuez, a Antena 3.

Ella no va a denunciarle, a pesar de que declaró ante la jueza que ha sido objeto de supuestas agresiones físicas desde el año 2000. La última habría ocurrido en verano: Un empujón contra la mesa, dijo. Pero relata varios presuntos episodios más. En noviembre del año pasado dice que notó un pam, el golpe de una palangana en la cabeza y todo el agua encima. En su declaración ante la jueza también cuenta que ha sufrido varios hematomas en la cara: antes de 2009, según su testimonio, tuvo un ojo morado a cabezazos, porque "Juan tiene tolerancia cero a la frustración", añadió. Hace dos años dice que tuvo otro hematoma en el ojo izquierdo. Y que no fue al médico porque era un moratón y se pasa. Y añadió que ha tenido que llevar al colegio a los niños con el ojo morado, en varias ocasiones. Tras otra supuesta agresión, según cuenta, tuvo una raja en la frente como consecuencia de varios cabezazos.

Natalia de la Nuez solicita prohibición de comunicación y NO una orden de alejamiento.

Toda esta declaración está en manos del Tribunal Supremo, que es el competente para investigar al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, que tiene condición de aforado.