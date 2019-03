Estafa 91 mil euros haciéndose pasar por concejal

No sólo poseía importantes conocimientos informáticos sino que también conocía el servidor y las claves del sistema informático del Ayuntamiento de Arona por haber trabajado en él en 2004. Aprovechándose de ello creó una cuenta online a nombre de un edil de la corporación hacia la que desviaba fondos dedicados al pago a proveedores para posteriormente hacer uso de este dinero. La queja de varias empresas reclamando el pago de facturas hizo saltar las alarmasPara no ser localizado usaba la red wifi de un vecino. Ahora el Ayuntamiento ha encargado una investigación intrna para aclarar las circunstancias que han permitido este saqueo, si no hubo cambio de claves desde 2004 o si por el contrario el ahora detenido las hackeóCon este sistema pudo haber defraudado más de 91.000 euros de las arcas públicas.