La escena del crimen de La Orotava estaba planificada

Muy pendientes seguimos del asesinato de La Orotava. Hoy conocemos nuevos datos. Como que Israel, el presunto agresor, habla en la carta que dejó escrita de una posible enfermedad, pero no deja claro que sea física y también de problemas económicos.

Las niñas perfectamente colocadas y vestidas. Junto a su madre. Todas abrazadas y el perro con ellas. Así nos cuentan cómo se encontraron al escena fuentes cercanas a la investigación. A falta de los exámenes toxicológicos, nos cuentan que pueden plantear cómo las mató. Las seda, como ve que la cantidad que les da no es suficiente para acabar con sus vidas recurre a la asfixia. Los morados que tiene la madre en el cuello no eran suficientes para matar a alguien. Pero sí si está drogada. De ahí que no hubiese forcejeo. Una vez las mata tiene un plan perfectamente ideado porque monta una polea en la casa. Nos cuentan expertos que viendo la escena se deduce que él se señala como el culpable.

En cuanto a la carta. En ella habla de una enfermedad. Pero no deja claro que sea física No habla en esa carta de problemas económicos concretos pero sí de que arrastran deudas contraídas por él. Además de problemas familiares con la familia de la mujer.

A la espera de la orden del juez los cuerpos continúan en el anatómico forense.