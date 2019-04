El entrenador acusado de abusos a menores acepta 25 años de cárcel

Ha reconocido haber abusado de 8 de sus jugadores

25 años de cárcel por abusos sexuales a menores. Es la pena que ha aceptado un entrenador de fútbol sala de Las Palmas, hay otro acusado por corrupción de menores que también ha aceptado dos años y medio de prisión. Y no es el único caso de pederastia en el fútbol base: Otro entrenador se sienta en el banquillo por presuntos abusos a 20 menores. La Federación no quiere hacer declaraciones.

Este hombre, José Ángel González, conocido como Camacho y entrenador de fútbol sala del club Timadafe aceptó ayer 25 años de cárcel tras reconocer haber abusado sexualmente de 8 de sus jugadores de entre 12 y 15 años. También admitió que a tres de los chicos les propuso prostituirse para este otro hombre, Carmelo espino, para el que se piden 2 años y medio por corrupción de menores. No es el único caso en el que estos días se sienta en el banquillo un entrenador de fútbol. En este otro juicio, aún en desarrollo, un chico de 22 años que entrenaba al San Juan 3 Palmas podría haber abusado de 20 menores de entre 8 y 14 años. Ambos utilizaban su papel como entrenadores de fútbol infantil, para establecer contacto con los menores, aunque luego quedaran fuera con ellos. Pero, ¿de qué manera prevenir la pederastia en un deporte tan popular entre los niños? La federación de fútbol de las palmas no ha querido hacer declaraciones y remite a la autonomía de cada club para controlar a su personal. Por otro lado, en 2015 se aprobó una ley estatal que obliga a demostrar que no se está condenado por delitos con menores para poder trabajar con ellos. Aunque lo que sigue siendo muy difícil es controlar a posibles pederastas que no tengan antecedentes penales.