Encuentran a 4 hermanos desnutridos y sin ver la luz del sol

Desnutridos y con graves problemas musculares, así encontró la Policía Autonómica a 4 hermanos de entre 6 meses y 5 años en una vivienda de Tazacorte en La Palma. Los menores NO salían de su vivienda, no se relacionaban con otros niños y todo apunta a que no han recibido nunca ningún tipo de atención sanitaria. Fueron los vecinos los que avisaron a la policía.

Varios vecinos denunciaron que oían a menores llorando y lamentándose en una vivienda de Tazacorte, sin embargo nunca los habían visto.

Al entrar en la vivienda los agentes se encontraron A una mujer y cuatro menores con evidentes síntomas de desnutrición y problemas de salud.

Vivían recluidos en la casa, sin salir a la calle, salvo el padre que lo hacía siempre a última hora de la noche.

Una pareja sobre la pesaban varias órdenes judiciales de detención por falsedad documental e impagos ahora se abren nuevas diligencias contra ellos.

La dirección general del menor pone en marcha el protocolo de prevención.

Los cuatro hermanos se encuentran actualmente en un centro tutelado por el Cabildo Insular de La Palma.