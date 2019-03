Encuentran carne de reparto en un furgón sin frío

Se inmovilizó la mercancía y serán sancionados

La Policía Local de La Laguna ha encontrado alimentos en un furgón de reparto de comidas que no cumplían la normativa de conservación de frío. Entre los productos, carne que iba a ser distribuida entre varios establecimientos y un colegio privado de Santa Cruz de Tenerife.

Se trataba de una inspección aleatoria y rutinaria de las que a diario realiza la policía local. Con ellos comprueban que los alimentos se transportan correctamente en los envases adecuados y que no se rompe la cadena de fría.. Al revisar la carga los agentes comprobaron que no todos los alimentos estaban refrigerados correctamente, por lo que procedieron a la inmovilización y precintado de la mercancía. No es la primera vez que se detectan transporten que incumplen gravemente la normativa.

En mayo de 2016 la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife interviene un camión con el catering para 50 colegios de la isla. Los alimentos viajaban junto a desechos y eran trasvasados en plena vía pública a furgonetas sin respetar las condiciones higiénicas ni de conservación. En septiembre inmovilizaban una furgoneta con medio centenar de potas y chicharros sin refrigeración, como estos decenas los casos cada año. Ante el incremento de incumplimientos detectados en la capital tinerfeña están elaborando actualmente un protocolo de actuación.

Romper la cadena de frío de los alimentos puede producir graves intoxicaciones.

Cada tipo de alimento debe ser transportado a un determinada temperatura y los establecimientos están obligados a controlar a los grados a los que llegan a sus locales desechando aquellos que no estén a la adecuada.