La elección de candidatos han marcado el curso político

También ha sido tema de debate la Política Social del Gobierno de Canarias y los sondeos

Arrancaba la carrera electoral Coalición Canaria dividida durante meses tras la postulación de dos candidatos Paulino Rivero y Fernando Clavijo. En la primera votación el actual alcalde de La Laguna recibió más votos que Rivero y este decide retirarse. Coalición Canaria proclama a Cavijo candidato a la presidencia regional.

Una elección que dejaba en evidencia las divisiones internas en las filas nacionalistas, tensiones que no se han cerrado. No vive un mejor momento el Partido Socialista dividido desde comienzos de año por la situación de los 6 consejeros del Cabildo palmero que apoyaron la moción de censura contra González Taño. La Ejecutiva Regional los echaba del Partido para evitar la ruptura del pacto con CC. Pero no es la única brecha que se abiró en el Psoe. 3 candidatos se presentaron a las primarias Patricia Hernández, Gustavo Matos y Carolina Darias después de que José Miguel Pérez decidiera no hacerlo. Por primera vez se celebran primarias abiertas, afiliados y simpatizantes pueden votar y se impone Patricia Hernández.

El PP por su parte sigue sin proclamar candidato oficial. Si José Manuel Soria, no se presenta, podrían hacerlo en su lugar, Asier Antona, secretario regional del partido o María del Carmen Hernández Bento, la Delegada del Gobierno, habrá que esperar a final de enero para saber quien es el elegido, o si hay sorpresa.

Dos asuntos han centrado los debates parlamentarios este año: los sondeos petrolíferos.

y la política social, en concreto, la labor de quien está al frente de esta Consejería, Inés Rojas que ha sido reprobada en dos ocasiones en un mismo año, la primera vez por la ineficacia de la gestión de su departamento según denunciaba el PP, en diciembre por haber asegurado que había estado en contacto con Gregorio Chill, fallecido hace más de un siglo.

Un lapsus que dejó en evidencia los pocos apoyos con los que cuenta Rojas en su propio partido por más que la avalaran en el hemiciclo. Divisiones también en Fuerteventura en CC, Mario Cabrera presidente del cabildo amenazaba con dejar la formación si Sergio LLoret, quien es su mayor opositor, ingresaba en el partido nacionalista.

Un hecho que finalmente no se produjo. En Gran Canaria la declaración como BIC del oasis de Maspalomas enfrentó al Cabildo con el gobierno Regional, una discusión que ha terminado en los tribunales Bravo de Laguna y su equipo quieren ordenar este espacio y evitar la construcción de un gran hotel gracias a la figuran de Bien de Interés Cultural mientras el ejecutivo de Rivero desestimaba esta solicitud que finalmente resolverá la Justicia.En 2014 también conocimos a Podemos la formación de Pablo Iglesias. Varias encuestas le otorgan representación en el parlamento regional, habrá que esperar a mayo para ver si la formación de Pablo Iglesias podría jugar un papel importante en la política de pactos que siempre se ha llevado a cabo para gobernar en Canarias.