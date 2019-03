Educación reconoce que 53 colegios tienen amianto

Han recogido 620 firmas de padres para quitarlas

Padres de un colegio de Telde aseguran que en el centro hay amianto, un material nocivo para la salud. Piden que se realice una inspección. La consejería de educación reconoce que ese y otros 52 colegios de Canarias tienen ese material en sus estructuras, pero que no suponen ningún peligro mientras no sea manipulado.

Son 620 firmas que algunos padres han recogido para presentarlas en la consejería. No están tranquilos tras conocer que en el colegio de sus hijos existe amianto. Aseguran que no saben en donde se encuentra, ni en que condiciones puede estar. Piden que se realice una inspección y así descartar que este asesino silencioso no sea perjudicial para los menores.

Hoy han tenido una reunión con el ayuntamiento de Telde para elevarles su queja. La concejala de educación asegura que el colegio fue recapsulado en 2008, es decir, que las zonas donde existe el amianto fueron aisladas y que no hay ningún peligro.

Pero ellos piensan que algunos efectos de la meteorología han podido dañar esa protección dejando el material al descubierto. Según un informe de la consejería otros 52 centros de las islas tienen amianto. Y que en ninguno hay riesgo. Pese a eso trabajan con la Fcan en estos momentos para volver a estudiarlos y tomar medidas si fuera necesario.