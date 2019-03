El edil dimitido de Ingenio alega motivos de salud

Realizaba certificados médicos

Era Damaso Vega, compañero de partido de Juan Rafael Caballero, leyendo emocionado la carta en la que el teniente de alcalde dimitido se despide de la corporación alegando motivos de salud. Aunque sobre Rafael Caballero sobrevuela la sombra de la sospecha ya que afirmaba ser médico y existen dudas sobre si realmente tiene o no esa titulación. Hoy tras el pleno extraordinario para sustituirlo, los partidos de la oposición han pedido que se aclare de una vez si mintió o no sobre sus estudios. El alcalde afirma que hace meses que Caballero no se encontraba bien aunque reconoce que a diferencia de otros políticos con falsedades en el currículum, Caballero al menos ha dimitido.

Es la razón oficial de la dimisión que Juan Rafael caballero ha hecho llegar al pleno. Problemas de salud que el alcalde dice conocer hace meses. Sobre el título de médico de Caballero, Juan Díaz dice que hay que preguntarle al interesado, pero hace un reconocimiento implícito.

El portal de transparencia de ingenio, donde Juan Rafael Caballero aparecía como médico se ha modificado esta misma mañana, al igual que el organigrama del grupo de gobierno, en el que su foto ya no aparece. Para parte de la oposición, la falsedad del titulo era algo sabido.

El ex alcalde Gil cree que había un pacto para eliminar a Caballero como posible candidato a la alcaldía.

La oposición reclama explicaciones para el pueblo de ingenio y para ellos mismos a titulo personal.

De Juan Rafael Caballero sigue sin haber rastro de momento, ni explicación sobre si es o no médico.

El Colegio de Médicos de Las Palmas reclamará a la empresa donde supuestamente trabajó el concejal dimitido. realizando certificados médicos, toda la documentación respecto a su actividad. Juan Rafael Caballero no consta como colegiado en ningún colegio español, lo que le impide actuar como facultativo. El exedil socialista sí cursó estudios de medicina tanto en la Universidad de La Laguna como en la de Las Palmas. Pero se desconoce aún si los terminó y si obtuvo el título.