Dulce Xerach denuncia abusos sexuales en 1991

Ha recibido multitud de apoyos en las redes sociales

"Parece fácil decir cuéntalo cuando en realidad no puedo contarlo. Aunque ocurrió en 1991 en Tenerife, quien lo hizo aun tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual, fue un abuso continuado de poder".

Es el mensaje que ha publicado en su cuenta de twiter la ex consejera del Cabildo de Tenerife, Dulce Xerach, y que ha provocado pequeño sunami en la política canaria, porque es la primera vez que alguien se atreve denunciar algo así. Desde Coalición Canaria le han mostrado su apoyo y desde otros partidos le animan a que haga público el nombre.

Sin dar nombres pero con un mensaje muy claro, sufrió abusos sexuales y abuso continuado de poder. Así lo ha desvelado Dulce Xerach Pérez en su cuenta de Twiter. Ocurrió en 1991 cuando era consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife y asegura que quien lo hizo todavía tiene poder político, esa es la razón por la que de momento, prefiere no desvelar su identidad. Es la primera vez que una política se atreve a denunciar algo así y las muestras de apoyo han sido muchas. Tanto en las redes sociales como en el entorno político.

Ella de momento no lo ha hecho ni ha dado nombres aunque algunos le han pedido que dé un paso más.

Un paso más que para algunos depende solo de ella, ya que lo más difícil, aseguran, ya lo ha hecho.

Y entre el aluvión de respuestas, el de la jueza Victoria Rosel que se atrevió a plantear un acertijo con el posible nombre. Un mensaje que posteriormente borró y por el que ya ha pedido disculpas.