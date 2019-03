No dudar en decir NO a los botellones en menores

Tras el episiodio que se produjo el domingo en una fiesta de Arguineguín, donde tres menores fueron atendidas por coma etílico, los expertos lanzan un mensaje: los padres deben ejercer la función de control y no tener miedo a decir que no. Alertan de que cada vez, los adolescentes se inician a edades más tempranas en el consumo de alcohol. El Ayuntamiento de Mogán ha decidido no volver a celebrar más esta fiesta para evitar que se formen de nuevo botellones con menores.

Tres menores de entre 12 y 16 años atendidas por coma etílico. Fue la razón principal por la que la fiesta del agua se terminó tres horas antes de lo previsto. La decisión se tomó porque había decenas de menores consumiendo alcohol.

Los expertos hablan de una crisis de valores, pero sobre todo de educación. Tanto en jóvenes como en los padres.

Pero los padres tienen que ejercer la función de control y apoyo. Según Noe Rodríguez, uno de los problemas a la hora de abordar este asunto, es que hoy en día el espectro de la juventud es mucho mayor. Va desde los 12 a los 29 años.

En la actualidad la edad media en España de inicio de consumo de alcohol se sitúa en los 13 años.