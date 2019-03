El drama de los desahucios continúa en Canarias

Piden acciones contundentes

A pesar de ser uno de los grandes objetivos del gobierno canario, de momento no ha conseguido parar los desahucios en las islas. Los últimos datos oficiales son tajantes. No sólo no han cesado sino que han aumentado. Tanto la oposición como las plataformas antidesahucios exigen soluciones a la vicepresidenta, Patricia Hernández.

Era uno de los grandes anuncios de este gobierno, pero de momento el ejecutivo regional no ha conseguido parar los desahucios en las islas.

Los datos de la administración de justicia así lo confirman. De abril a junio se han producido en Canarias 1.189 desahucios o lanzamientos, un 3,3 % más que en el mismo periodo del año pasado. Desde la oposición en el gobierno critican que haya buenas intenciones pero pocos hechos.

Y desde Podemos le piden medidas contundentes.

Por eso critican que haya viviendas oficiales que se alquilan a precio de mercado que llegan a alcanzar los 300 euros, lo que impide que las familias sin recursos accedan a ellas, desde la plataforma antidesahucios aseguran que esto provoca un efecto peligroso que cada día es más común.

Desde el gobierno matizan que no es que no haya desahucios sino que no tienen conocimiento de ellos.

Y desde las plataformas responden que para tener estos datos basta con consultar a los servicios sociales de los ayuntamientos.