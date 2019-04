Dos casos de virus de Zika en Canarias

Ambas están en buen estado de salud

Sanidad confirma que se han detectado dos casos de mujeres contagiadas por el virus del Zika en Canarias. Se trata de dos mujeres que NO están embarazadas y que proceden de América Latina.

Ambas presentan un cuadro clínico leve que no ha requerido ingreso hospitalario y se encuentran en buen estado de salud. Son dos casos importados ya que Salud Pública ha recordado también que en las islas no se ha detectado la presencia de mosquitos transmisores, por lo que llama a la calma ya que no hay riesgo alguno de transmisión de la enfermedad.