Detienen a 4 hombres de origen libanés que podrían estar relacionados con el yihadismo

Partieron de Gran Canaria a Lisboa y de ahí a Turquía

La policía nacional de fronteras les paró en el Aeropuerto de Gran Canaria porque pesaba sobre ellos una alerta de seguimiento. Al registrar sus maletas encontraron casi un millón de euros. Eran 4 hombres libaneses y algunos de ellos podrían tener pasaporte francés o incluso español. Iban a coger un vuelo directo de la compañía Binter a Lisboa.

Estos individuos llevaban tiempo siendo investigados por la policía, por eso sabían que estuvieron en Tenerife, allí les identificaron en el aeropuerto pero no registraron su equipaje. En Gran Canaria se hospedaron en esta céntrica calle Sagasta, justo al lado de la playa de Las Canteras. De aquí partieron a Lisboa y de ahí a Turquía, aunque no se descarta otro destino final, porque siguen investigando

No llegaron a su destino porque fueron detenidos y ahora están en la cárcel del Salto del Negro acusados de un delito de blanqueo de capitales. Reciben además una sanción administrativa por no declarar todo ese dinero, ya que en España es obligatorio hacerlo cuando se superan los 100 mil euros dentro del país y cuando el movimiento monetario fuera de España supera los 10 mil. Fuentes oficiales del Ministerio del Interior descartan vinculación con el terrorismo yihadista y hablan solo del narcotráfico. Otras fuentes policiales afirman que sumas tan grandes de dinero suelen proceder de las drogas, pero no está claro aún su destino y por eso las investigaciones no han concluido.