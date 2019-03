Ni detenidos ni imputados por la muerte de la mujer en Cueva Laya

La joven no llevaba la señalización adecuada

No habrá detenidos ni imputados por la muerte de una mujer arrollada por un windsurfista mientras buceaba en una playa de Gran Canaria.

Ocurrió el pasado lunes cuando la víctima, acompañada de su pareja, mariscaba con gafas y tubo y la quilla de esta tabla de windsurf le cortó el cuello. Tras tomar declaración a varios testigos, los investigadores de la Guardia Civil descartan que haya responsabilidades penales en estos hechos. La joven no llevaba señalización adecuada y no se sabe si el windsurfista invadió o no la zona de baño.