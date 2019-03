El detenido pasará a disposición judicial este martes

La investigación sigue abierta. Ana Belén fue encontrada sin vida por agentes de la Policía Nacional. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza además de politraumatismos. El presunto autor fue detenido poco después. Todo apunta a que se trata de su pareja sentimental, que convivía con ella en una casa que habían ocupado de forma ilegal.

Encontraron el cuerpo sin vida de Ana Belén en esta casa, Aquí vivía como ocupa desde hacía poco tiempo con su pareja sentimental, presunto autor de su muerte.

Ana Belén tenía 38 años y no había presentado previamente ninguna denuncia por violencia de género. Los vecinos más próximos a la víctima aseguran que la noche antes no escucharon ningún ruido. Otros sin embargo, dicen no haberse cruzado nunca con la pareja debido a que llevaban poco tiempo en el barrio.

El detenido permanece desde el sábado en el calabozo de la policía Nacional. Mañana está previsto que comparezca ante el juez.